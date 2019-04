Roma-Cagliari 3-0 (primo tempo 2-0)



Marcatori: 4′ Fazio, 8′ Pastore, 41’st Kolarov



Assist: 8’ Kluivert



Ammoniti: 36′ Ceppitelli, 16’st Pisacane, 43’st Manolas



Roma (4-2-3-1): Mirante; Florenzi, Fazio, Manolas, Kolarov; Nzonzi, Pellegrini; Kluivert (42’st Coric), Pastore (18’st Perotti), El Shaarawy (29’st Under); Dzeko. All: Ranieri.



Cagliari (4-3-1-2): Cragno; Cacciatore (33’st Srna), Ceppitelli, Pisacane, Pellegrini; Ionita, Cigarini, Barella; Birsa (23’st Deiola); Joao Pedro (38’st Thereau), Pavoletti. All: Maran



Arbitro: Manganiello