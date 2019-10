Brutte notizie in casa Roma. La lista degli infortunati si aggiorna con un altro nome: Amadou Diawara. Il centrocampista guineano ha abbandonato in lacrime il campo al 30′ minuto di gioco nel match tra Roma e Cagliari per via di un infortunio al ginocchio avvenuto un quarto d'ora dopo una bruttissima entrata di Cigarini da dietro. Il problema sembra essere serio e sembrava trattarsi della rottura del crociato destro, visto l’intervento dei sanitari che hanno trasportato fuori dal campo il giocatore in barella. Dopo i primi esami a Villa Sutart un parziale sospiro di sollievo: rottura del menisco interno e probabili 50 giorni di stop.