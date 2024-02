Roma-Cagliari LIVE, le formazioni ufficiali: Angelino dal 1' e Mina vs Lukaku. La scelta su Baldanzi

Redazione CM

La Roma per superare nuovamente il Bologna e lanciarsi all'inseguimento del quarto posto occupato dall'Atalanta, il Cagliari per fare un doppio salto in avanti e superare in classifica Udinese e Sassuolo, allontanandosi dalla zona rossa. Il tutto condito dall'incrocio tra Daniele De Rossi e Claudio Ranieri, un tempo tecnico e leader dello spogliatoio e adesso colleghi con obiettivi diversi.



Roma e Cagliari si affrontano all'Olimpico nell'ultima gara della 23esima giornata con in campo alcuni volti nuovi: ci sono Angelino, terzino sinistro arrivato in giallorosso dal Lipsia, e Yerry Mina, difensore rossoblù appena prelevato dalla Fiorentina, che ha lanciato la sfida a Lukaku ("sono lui e la Roma che devono aver paura, non io"). In panchina invece Baldanzi, ultimo colpo di mercato di Tiago Pinto nella sua era da GM giallorosso.



LE FORMAZIONI UFFICIALI



ROMA: Rui Patricio; Karsdorp, Mancini, Llorente, Angelino; Cristante, Paredes, Pellegrini; Dybala, El Shaarawy; Lukaku.



CAGLIARI: Scuffet; Zappa, Obert, Dossena, Mina, Azzi; Nandez, Prati, Makoumbou; Lapadula, Petagna..