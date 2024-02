Roma, Mourinho lascia l'anello a Pellegrini: 'Me lo ridarete quanto diventerete uomini'

FB

Una rottura, con parte dello spogliatoio oltre che coi Friedkin. Le scorie dell'addio di José Mourinho, comunicato senza preavviso al tecnico prima dell'allenamento, sono ancora presenti a Trigoria. Lo Special One ha vissuto l'esonero come un tradimento da parte anche di molti dei suoi ragazzi che non lo avrebbero difeso di fronte alle domande della proprietà. E anche alcuni atteggiamenti in campo (e in infermeria) non sono andati giù a Mou che ha voluto lasciare un messaggio chiaro prima di lasciare il centro sportivo circa 20 giorni fa.



L'ANELLO - Il tecnico portoghese ha lasciato l’anello regalatogli dai calciatori dopo la vittoria della Conference League dentro l’armadietto di Pellegrini. Il capitano ovviamente, e quindi il rappresentante massimo di quel tradimento. Allegato all'anello anche un biglietto: "Quando diventerete uomini me lo ridarete". A nulla sono valse le spiegazioni di Lorenzo e di altri calciatori più rappresentativi (tra cui Cristante), ignari della volontà dei Friedkin fino al lunedì dell’esonero. E in effetti la squadra non sapeva nulla della decisione del proprietario americano, ma qualcuno negli ultimi mesi aveva mostrato qualche comportamento diverso rispetto al passato.



I FEDELISSIMI - Ma c'è anche chi si è salvato dalla rabbia di Mou. Mancini, Dybala e Bove, infatti, sono presenti nel video di addio dello Special One pubblicato sui social. In particolare il difensore è apparso decisamente scosso al momento della decisione del club. Mourinho da quel giorno si è chiuso nel silenzio, amareggiato per come è andata a finire con la Roma dove sperava di restare per molti anni. I tifosi gli hanno mostrato grande solidarietà il giorno di Roma-Verona quando sono comparsi sugli spalti decine di striscioni in suo onore.



IL FUTURO - Nella Roma ora c'è De Rossi chiamato stasera a centrare il terzo successo di fila per avvicinare la zona Champions. In quello di Mourinho ancora non c'è chiarezza. Il Tecnico si trova nella sua casa di Londra e spera in una chiamata della Premier. Si è parlato di Manchester United e Newcastle, ma per ora non ci sarebbero offerte ufficiali. L'Arabia Saudita lo aspetta, con un maxi contratto. Ma Mou vorrebbe giocarsi ancora le sue carte in Europa. Non al Napoli dove De Laurentiis ha chiuso subito le porte.