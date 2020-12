“Dedico il gol al mio amico Daniele De Rossi”. La dedica di Calafiori all'ex capitano romanista non è casuale. Perché De Rossi gli è stato vicinissimo nelle settimane del gravissimo infortunio. E infatti nella sera dell’addio di Daniele contro il Parma, nel giro di campo finale c’è un abbraccio intensissimo che poi è diventato virale: avvolto tra le braccia di De Rossi c’era un giovanissimo Calafiori in lacrime. Che nel giorno della conferenza d’addio scriveva questo messaggio sui social. “Ciao Daniè, speravo che questo momento non arrivasse mai, o almeno ci tenevo, forse solo tu sai quanto, che tutto questo non succedesse proprio quest’anno. Purtroppo non riuscirò a realizzare uno dei miei più grandi sogni che ho da quando sono bambino, quello di giocare insieme a te e diventare tuo compagno di squadra".