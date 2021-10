Riccardo Calafiori è pronto per l'Under 21. Davanti agli Azzurrini ci saranno Bosnia e Svezia per le qualificazioni a Euro 2023. Ai microfoni di 'Rai Sport' ha parlato ha parlato anche di Roma e dei suoi obiettivi giallorossi: "Il mio sogno è sempre stato di rimanere alla Roma il più possibile. Anche in questo caso sono felice di far parte di questo gruppo, è il mio sogno da quando sono bambino. C'è stato qualche intoppo (gli infortuni, ndc),ma è servito e mi ha fortificato, alla fine dei conti. Ormai è alle spalle, non ci penso più".



MOURINHO - "Mourinho? Questa è la mia seconda stagione da professionista nel calcio che conta. A 19 anni avere uno come Mourinho è un bel traguardo, e ti sprona sicuramente a fare sempre meglio. Su questo lui è uno dei migliori, a livello psicologico sa sempre la parola giusta da usare quando ti deve fare i complimenti. Quando hai sbagliato ti mette la giusta pressione, secondo me sto crescendo molto dal punto di vista caratteriale ma anche in campo perché lui è davvero uno dei migliori. Ad inizio mi doveva ancora conoscere, quindi dovevo fargli vedere bene che giocatore ero e che tipo di uomo ero. Sicuramente adesso sento molto la fiducia sua, del suo staff e della società"