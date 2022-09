, presso il centro sportivo di Trigoria, il centrocampista guineano: "La cosa che mi ha sorpreso di più è l'ambiente familiare che si respira qui., da parte mia devo ripagare mettendomi a disposizione".Sulla scelta di approdare in giallorosso:Come mia abitudine sono qui per dare tutto e aiutare la squadra a raggiungere gli obiettivi. Se ho parlato con Manolas (suo compagno all'Olympiakos, ndr): Sì, ho parlato con Manolas in particolare dopo l'accordo raggiunto con la Roma, mi ha parlato benissimo della Roma, di quanto fosse grande il club e del calore che si respira e che ho potuto riscontrare. L'Olympiakos ha una tifoseria magnifica con tifosi molti caldi e quelli della Roma non sono da meno".Sui suoi obiettivi: "Voglio restare a lungo, sarebbe il mio sogno e il mio intento, cercherò di lavorare per farlo. Condividere lo spogliatoio con campioni del calibro di Matic, Cristante, Pellegrini, Wijnaldum e lo stesso Bove è un motivo di grande orgoglio. Come ho già detto, c’è massima umiltà da parte mia e voglia di mettermi a disposizione, ascoltare e aiutare il club a raggiungere gli obiettivi".