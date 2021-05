Secondo La Gazzetta dello Sport, merita particolare attenzione la situazione fisica di Nicolò Zaniolo. In particolare, il centrocampista della Roma “sarà visitato la prossima settimana e, forse per prepararsi al meglio per Mourinho in pre-season, potrebbe non giocare le ultime partite della stagione, ma si preparerà direttamente per la prossima”, si legge.