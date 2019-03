L'eventuale arrivo di Campos nel ruolo di direttore sportivo della Roma potrebbe favorire una trattativa già messa in piedi qualche mese fa da Monchi. Per l'attacco giallorosso piace, infatti, Nicolas Pèpè punta ivoriana 24enne del Lille. Il club in cui ancora milita Campos come ds. Pèpè piace pure al Napoli e Arsenal. Ha messo a segno 17 gol finora in Ligue One ed è paragonato a Neymar. La sua quotazione però nelle ultime settimane è schizzata. Il Lille chiederebbe 80 milioni, troppi ovviamente. La Roma spera di scendere a 50.