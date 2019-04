Vincent Candela, uno dei protagonisti dell’ultimo scudetto giallorosso, è intervenuto a margine della presentazione dell’evento La Notte Dei Re, rassegna benefica che avrà luogo il prossimo 2 giugno al Foro Italico e di cui farà parte nella squadra di Francesco Totti. Queste le parole del francese a Sky Sport: “Mi piace la passione che c’è intorno a Francesco (Totti, ndr) e al pallone in genere. Nell’evento ritroveremo tanti amici, facendo del bene a noi e donando in beneficenza, il che è sempre bello. Sulla corsa Champions? Vedo favorita la Roma come quarta in classifica, anche se ha avuto tante difficoltà e ha buttato molti punti. Come rosa abbiamo un valore superiore alle altre, siamo vicini al Milan, se giochiamo da Roma possiamo toglierci questa soddisfazione, salvando la stagione. Totti adatto per il ruolo del ds? Ci vuole tanta esperienza, ma Francesco fa già parte della dirigenza. Come vede lui i giocatori, pochi altri al mondo possono farlo. C’è anche Massara però, che ha fatto tanta esperienza anche con Sabatini. Totti può accompagnarlo senza problemi, ma ci deve mettere l’impegno e l’amore che ci ha messo per 25 anni quando giocava. Tra Sarri, Giampaolo, Gattuso e Gasperini chi per la panchina? Gattuso è quello che mi piace di più. A Milano sta facendo i miracoli secondo me, però ci sono altri per la panchina”.