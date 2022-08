Carles Perez lascerà la Roma in questi giorni. L'ala spagnola è ad un passo dal ritorno in Spagna. La trattativa con il Celta Vigo è ai dettagli, si tratta di un prestito con obbligo di riscatto in base alle presenze del calciatore. L'ex Barcellona lascia la capitale dopo 2 stagioni e mezzo condite da 8 gol in 71 presenze e la vittoria della Conference League.