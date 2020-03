Carles Perez, attaccante della Roma in prestito dal Barcellona, ha raccontato a Mundo Deportivo il modo in cui sta vivendo la quarantena da Covid-19: “In questo momento la mia routine è quella di ogni calciatore. Mi sveglio, faccio colazione e mi alleno. Faccio esercizi di ogni tipo, qualsiasi cosa per tenermi in forma. L’obiettivo principale, fino al rientro, sarà quello di restare fisicamente integro. Questa situazione può insegnarci molto, iniziando dall’apprezzare la normalità. Mi mancano la mia compagna e i miei amici, i baci e gli abbracci. Sono le cose che dovremmo apprezzare di più in assoluto”.