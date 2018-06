Il direttore generale del Sassuolo Giovanni Carnevali ha parlato a Gazzetta.it delle trattative che vedono coinvolti Politano (Inter) e Berardi (Roma). Queste le sue parole: "Oggi vedo Ausilio e sono curioso di conoscere la sua offerta. Ma sia chiaro: Politano vale 30 milioni, non meno. E lo stesso vale per Berardi con la Roma. I nostri gioielli non partono per meno. Anzi, se vendiamo uno, l’altro resta"