Amadou Diawara giovedì sarà di nuovo a Roma dopo la coppa d'Africa. Il guineano è da tempo sul mercato in uscita ma non sembra volerne sapere di cambiare aria. Tiago Pinto proverà a convincerlo in queste ore anche perché le offerte non mancano. Il Torino sembra essersi allontanato dopo che ha praticamente chiuso per Ricci dell'Empoli. Restano in ballo Samp e Cagliari, ma occhio pure all'inserimento last minute del Venezia oltre al solito Valencia. Basta un'offerta di prestito con riscatto a 7-8 milioni per convincere i giallorossi.