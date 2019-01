La Roma sta valutando la possibile cessione a fine anno id Cengiz Under. L'esterno turco piace a Barcellona e Bayern Monaco, ma il club giallorosso è costretto ad alzare la richiesta per il suo cartellino. Non tutta la cifra incassata, secondo il Corriere dello Sport, entrerà nelle casse della Roma. Il 20% dovrà infatti essere destinato all'Istanbul Basaksehir come da accordi stipulati al momento dell'acquisto.