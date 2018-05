Per la prima volta dopo il ritorno in campo in seguito all’operazione al cervello, il Castan è riuscito a trovare continuità e fiducia. A gennaio l’ex Corinthians ha iniziato la sua avventura al Cagliari guadagnandosi subito il posto da titolare. Questi 4 mesi potrebbero essere l’antipasto della prossima stagione in rossoblù”, aveva detto qualche tempo fa il centrale classe ’86. Difficilmente il brasiliano avrà spazio in giallorosso (ha il contratto in scadenza 2020) e quest’ultima positiva parte della stagione potrebbe convincere alcune formazioni di Serie A a puntare su di lui. Di certo il Cagliari avrebbe una corsia preferenziale.