Roma, c'è Fabbian nel mirino. Ecco la situazione con Inter e Bologna

15 minuti fa



La Roma inizia a guardarsi intorno per programmare i primi colpi di mercato. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, i giallorossi hanno messo gli occhi su Giovanni Fabbian. Centrocampista di proprietà dell'Inter, attualmente al Bologna. Ancora nessuna trattativa avviata, ma la Roma ha mostrato interesse per il giocatore. I nerazzurri aprono alla cessione senza problemi poiché vogliono virare su Zirkzee. Fabbian può essere ricomprato dall'Inter per 12 milioni di euro e poi verrà rivenduto per una cifra superiore: i giallorossi ci pensano.