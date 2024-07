Roma, c'è l'apertura di En-Nesyri: il Siviglia vuole Bove

Getty Images

Dopo aver salutato Romelu Lukaku la Roma è a caccia di un nuovo attaccante titolare per la prossima stagione.. L'attaccante marocchino piace molto a Daniele De Rossi, ma a complicare la situazione c'è la concorrenza di club esteri che hanno già presentato un'offerta sul tavolo.- Il Fenerbahçe di Josè Mourinho ha fatto una proposta di 30 milioni, una cifra alla quale la Roma non intende arrivare.: il club spagnolo lo valuta meno di quanto i giallorossi vorrebbero, e in più l'idea di andare in Spagna non scalda più di tanto il giocatore.

- Nonostante l'offerta del Fenerbahçe sia superiore a quella che ha in testa la Roma,: l'attaccante infatti preferirebbe la Serie A al campionato turco, spinge per trasferirsi nella capitale ma dall'Arabia Saudita è in arrivo una proposta da 38 milioni che farebbe saltare il banco. Continua la ricerca della Roma per una nuova punta, En-Nesyri è nella lista degli obiettivi.