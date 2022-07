Zeki Celik è il terzo acquisto della Roma in questa finestra di calciomercato. Il turco, arrivato nella Capitale il 3 luglio e ufficializzato il giorno dopo dal club giallorosso, si presenta in conferenza stampa alle 14 a Trigoria. Esterno destro, classe 1997, è stato preso dal Lille per 7 milioni di euro più bonus e ha firmato un contratto di quattro con la Roma"Per rispondere alla prima domanda, Roma è un grandissimo club, mi ha lusingato il fatto che mi abbiano voluto così. Per me rappresenta un passo per alzare l'asticella. Sappiamo tutti i successi che desidera Mourinho, per me rappresenta una motivazione in più lavorare con lui. Ovviamente mi ritengo forte in difesa e come difensore. Come punti in cui potrei migliorarmi, potrei farlo sia negli aspetti difensivi che in attacco, nella proposizione offensiva per aiutare la squadra"."Sono molto felice di essere il quarto giocare turco della Roma. Ho sempre desiderato di giocare in Serie A, sono venuto volentieri appena si è presentata l'occasione. È un grande opportunità, spero di contribuire al successo del club"."Per quanto riguarda la difesa, mi sono trovato bene sia a 3 che 4. Non ho ancora avuto modo di confrontarmi con il mister e lui con me: sono decisioni che prenderemo insieme appena inizieremo a lavorare. Ho avuto l'opportunità di giocare all'Olimpico. Ricordo che è uno stadio imponente e un'atmosfera bellissima. Non fu un bel ricordo come partita, ma il ricordo dello stadio è positivo"."Fin da bambino mi sono ispirato a tantissimi giocatori, ho guardato lo stile di molti terzini destri, ma non mi sono ispirato a uno in particolare. Ho solo visto gli stili dei singoli. Molte squadre si sono interessate a me da altri Paesi, ma ho ritenuto che questa fosse la scelta giusta per me, il posto dove sarei stato più felice"."Ovviamente il mister lo conosciamo tutti, conosco il suo stile di gioco, il dialogo che ha coi calciatori, lo scambio che imposta in allenamento. Non credo che avremo nessun problema di armonia e compatibilità, sarà una grande opportunità per migliorare ancora”.Ovviamente sì, ogni giocatore vuole essere titolare, sudare la maglia per la squadra. Ho quest'obiettivo, ma so che c'è Karsdorp che ha fatto bene e parte dei successi della Roma. Ci sarà una bella competizione tra noi che darà i suoi frutti. Credo che i tifosi potranno vedere una bella Roma, con un livello di qualità sempre alto".