L’emergenza infortuni è diventata una epidemia. Fonseca a centrocampo potrà contare da qui al prossimo mese sul solo Veretout come giocatore di ruolo e sarà quindi costretto ad adattare giocatori come Pastore o Florenzi nel ruolo di mediano. Per questo la Roma sta valutando, per la prima volta nella sua gestione americana, di ingaggiare uno svincolato. C’è però il paletto di non poter mettere sotto contratto un giocatore extracomunitario. Niente da fare quindi per Sanogo, l’ivoriano ex Young boys visionato da Monchi un anno e mezzo fa. Tra le possibili candidature quella dell’inglese Rodwell svincolatosi a giugno dal Blackburn Rovers. In Italia i nomi di Crisetig e Montolivo restano sotto esame mentre l'ex Bertolacci si è accasato pochi giorni fa proprio alla Sampdoria di Ranieri.