La Roma è alla ricerca di un nuovo portiere, visto che Pau Lopez non ha affatto convinto. Come scrive la Gazzetta dello Sport, i primi due nomi sul taccuino della dirigenza giallorossa sono quelli di Gollini e Meret: contatti avviati con l'entourage del portiere dell'Atalanta, mentre col Napoli si può entrare in discorsi più approfonditi con Under. Per Pau Lopez si aspettano offerte da Premier e Liga.