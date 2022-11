Sassuolo-Roma 1-1





Rui Patricio 6,5: sicuro sui tiretti di D’Andrea, bravo a deviare in angolo la botta di Frattesi. Decisivo su Traorè nella ripresa, non può nulla sul tocco di Pinamonti.



Mancini 5,5: sorpreso spesso dagli scatti di Laurientè, come nell’azione del gol. Poco prima però aveva crossato sulla testa di Abraham il pallone del vantaggio momentaneo.



Smalling 5,5: nel primo tempo con una mano tiene Pinamonti, con l’altra il sigaro. Relax. Ma alla fine il bomber neroverde lo frega, svegliandosi dal torpore.



Ibanez 6: gioca semplice, la spazza. E difficilmente si fa superare.



Celik 6: mette una bella palla per Zalewski verso la fine del primo tempo. Poco altro. Il duello con Kyriakopoulos non è dei più esaltanti.



(19’ s.t. Karsdorp 5,5: lascia troppo solo Mancini, senza peraltro incidere nella spinta offensiva)



Matic 6: martella un po’ Lopez un po’ Frattesi, che prova a sfondare dalla sua parte. Si posiziona sulle linee di passaggio come un vecchio saggio, ma non sempre ci arriva.



Cristante 6,5: non sarà il genio della lampada, ma com’è solido! I suoi recuperi sono sempre preziosi. Tira le orecchie a Zaniolo (ammonito) da vero leader. Nella ripresa entra nell’azione del gol servendo Mancini in fascia.



Zalewski 6: dietro non dà certezze, ma in proiezione è pur sempre più attivo di Celik. Ha buone idee con la palla e cerca bene la profondità. Solo che spreca l’occasione d’oro che gli capita sui piedi appena prima dell’intervallo.



(19’ s.t. El Shaarawy 6: tuttafascia è utile, forse non così pericoloso)



Zaniolo 5,5: mette in porta bene Shomurodov, poi non segue convinto l’azione. Si fa ammonire per proteste, non arriva mai lucido al tiro.



(32’ s.t. Belotti s.v.)



Volpato 6,5: frizzantino e volenteroso, fa arrabbiare più di una volta Lopez, che fatica a stragli dietro.



(27’ s.t. Bove s.v.)



Shomurodov 5,5: generoso nelle corse, forse appena egoista davanti a Consigli. Avrebbe fatto meglio a passarla a Zaniolo?



(19’ s.t. Abraham 7: entra e segna di testa in torsione il gol vittoria)







All. Mourinho 6: l’idea Shomurodov funziona sia per l’uzbeko (un po’ meno) che per Abraham. Poco equilibrio tuttavia nel finale, tant’è vero che rischia addirittura di perderla. Minimo sindacale.