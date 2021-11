Promessa mantenuta. Oggi Josè Mourinho ha rispettato quanto detto a Felix Afena-Gyan per la sua prima rete in serie A: ”Gli avevo promesso di comprargli delle scarpe che costano tanto, 800 euro. Era venuto a dirmi di non dimenticarlo, domani mattina le comprerò". Lo Special One ha ricevuto il giovane ghanese nel suo ufficio a Trigoria consegnandogli il regalo promesso, un paio di Balenciaga blu. Il giovane attaccante giallorosso, visibilmente emozionato, le ha provate sotto lo sguardo dello Special One e dei suoi collaboratori, improvvisando anche un balletto. Il momento è stato ripreso da un video pubblicato su Instagram dallo stesso Felix. Fin qui tutto bene.



LA FRASE RAZZISTA - Mentre il giocatore africano scartava il pacco però ecco la voce fuori campo: “Ci sono le banane”. Una battuta infelice anche se a Trigoria specificano che nello spogliatoio il ragazzo è ben voluto da tutti ed è solo un modo per sdrammatizzare il razzismo. Resta poco comprensibile il fatto che sia stato pubblicato su Instagram. Il video, postato sul profilo di Felix, è finito su tutti i social prima di essere cancellato. Ma ormai la frittata era fatta.