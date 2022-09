Cinque romanisti tra i migliori 15 d’Italia. Ma c’è poco da esultare. . La classifica stilata da ForzaRoma.info si riferisce infatti alle occasioni da rete costruite e poi mancate. Una media tra i gol segnati attesi e quelli realmente realizzati. Il dato complessivo vede la Roma al comando della serie A con una media Xg di 17,51 e un totale di grandi occasioni create salito ieri a 20. Con appena 8 gol segnati. In questa classifica spiccano appunto 5 romanisti tra i primi 15. Al secondo posto, alle spalle di Osimhen, c’è proprio Tammy Abraham che ieri si è divorato l’inverosimile di fronte a Sportiello. L’inglese è a quota 5 big chance sprecate. Lo segue sul podio Dybala con 4, poi al quinto e settimo posto ecco Zaniolo e Ibanez con tre. Alla posizione numero 13 c’è anche Pellegrini con 2.