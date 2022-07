La Roma era a un passo da Davide Frattesi, il centrocampista del Sassuolo cresciuto nelle giovanile giallorosse. L'accordo però non è stato chiuso e negli ultimi giorni ha subito una pesante frenata che anche il giocatore non ha gradito. A tenere in stand by l'affare sono le mancate cessioni da parte della Roma, che prima di chiudere Frattesi dovrà vendere uno o più giocatori tra Diawara, Veretout e Villar.