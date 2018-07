Potrebbe essere arrivata l’offerta indecente per Alisson Becker, quella da non poter rifiutare. Potrebbe essere arrivata dal Chelsea, club che nelle ultime settimane ha mostrato il maggior interesse per il brasiliano. Come riportato dalla trasmissione “Te la do io Tokyo”, in onda su Centro Suono Sport, il club inglese avrebbe offerto 65 milioni di euro più otto di bonus per il portiere della Roma. Ecco allora i 73 milioni richiesti da Monchi per il brasiliano, ora impegnato con il suo Brasile nel Mondiale russo. L’entourage del giocatore è in costante contatto con il ragazzo che avrebbe già accettato il contratto da 5,5 milioni a stagione offerto dal club di Abramovich, ingaggio superiore anche a quello offerto dal Real Madrid