La Roma deve tornare sul mercato attaccanti per via del grave infortunio occorso a Tammy Abraham, e secondo Sky tra le soluzioni ci sarebbe anche Gianluca Scamacca, attaccante ex Sassuolo cresciuto proprio nelle giovanili giallorosse che non ha vissuto una stagione esaltante al West Ham. I capitolini si sarebbero informati circa la possibilità di avere il giocatore in prestito.