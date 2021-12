Tiago Pinto, secondo il Messaggero, ha sondato il terreno per l'egiziano, classe '92, mediano in scadenza di contratto ma con una spada di Damocle che può inibire ogni discorso. Elneny giocherà la Coppa d'Africa a gennaio, rischia di essere a disposizione solo a febbraio dal momento che l'Egitto è una delle big del torneo. Mourinho vuole però un giocatore subito disponibile, per cui l'ostacolo al momento c'è. Con l'Arsenal ha giocato solo sei partite in Premier (solo una da titolare, poi sempre spiccioli) e tre nella Carabao Cup tutte dall'inizio.