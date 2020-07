La Roma e il Napoli stanno trattando la cessione di Cengiz Under in maglia azzurra, ma secondo Il Tempo da Londra Franco Baldini ha provato ad alzare la posta inserendo Arkadiusz Milik nello scambio in modo da far realizzare una plusvalenza più alta ai giallorossi con la valutazione del turco e una altrettanto alta a De Laurentiis per il polacco. Per ora però Milik non vuole il trasferimento alla Roma.