La Procura Federale ha chiuso l'indagine su Josè Mourinho che nel post partita di Monza-Roma di ieri aveva definito l'arbitro Chiffi come "il più scarso mai incontrato in carriera". La partita è finita 1-1, ma a finire sotto i riflettori è stato l'allenatore portoghese che, secondo quanto racconta l'Ansa, è stato accusato di aver espresso "giudizi lesivi dell'arbitro Chiffi e del movimento arbitrale".



COSA RISCHIA - Secondo quanto riporta Calcio & Finanza, la Procura guidata da Giuseppe Chinè ha già notificato l'avviso di conclusioni delle indagini - violazione degli articoli 4.1 e 23.1 del codice di giustizia sportiva - al tecnico giallorosso e alla Roma per responsabilità oggettiva. Adesso Mourinho rischia una squalifica che gli farebbe saltare la prossima partita di campionato sabato contro l'Inter all'Olimpico. Una gara speciale per lui da ex, e importante per la squadra che affronterà una diretta concorrente per la corsa alla Champions.