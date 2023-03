Un ritorno che sarebbe davvero clamoroso. Il Chelsea pensa al ritorno di Abraham ed ad esercitare la clausola che scade a luglio di poco meno di 80 milioni per riportare Tammy in Premier. Come riporta il Messaggero la crisi nera dei Blues sembra infinita. Non sono bastati gli investimenti sul mercato estivo e invernale di 400 milioni per garantire ai Blues un futuro roseo: decimi in Premier League (non vincono 5 partite), eliminati dalla FA Cup e con un piede fuori dalla Champions per 1-0 incassato contro il Borussia Dortmund. Un momento che non ha lasciato indifferente il nuovo proprietario, il magnate statunitense Boehly, pronto già a progettare la squadra del prossimo anno. L'obiettivo principale è Victor Osimhen, ma il prezzo di 120 milioni è oggetto di valutazioni, anche per un club facoltoso come il Chelsea.