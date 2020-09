Pantaleo Longo, segretario generale della Roma ha presentato le dimissioni dopo il pasticcio della lista che è costato lo 0-3 a tavolino ai giallorossi contro il Verona, per il caso Diawara e, a quanto apprende l’Adnkronos, la società giallorossa valuta se e quando accettarle. Anche perché la notizia emersa in queste ultime ore ha del clamoroso. L’ormai ex dirigente sarebbe , infatti, vicino proprio alla firma con gli scaligeri. Una notizia grottesca ma che ha trovato conferme e che aggiunge benzina alla già infuocata polemica che si è scatenata intorno all’ambiente giallorosso dopo il pasticcio costato la sconfitta alla squadra di Fonseca.