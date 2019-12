Brutte notizie per Steven Nzonzi. Il centrocampista francese è stato sospeso a tempo indeterminato dal Galatasaray. Il motivo? A causa "del suo comportamento indisciplinato durante l'ultima sessione di allenamento", spiega il club turco attraverso i propri canali ufficiali. Il classe 1988 è uno dei punti di riferimento di Terim, che lo ha sempre schierato titolare in Champions e in 10 occasioni su 13 giornate totali in campionato. Nzonzi è arrivato in Turchia dopo una stagione difficile alla Roma. Giunto in Italia nell'estate del 2018 dal Siviglia per una cifra che superava i 26 milioni di euro più quattro di bonus, il francese è sceso in campo 39 volte segnando solo un gol. Poi il passaggio al Galatasaray, con cui ha un contratto fino al 2021. Un accordo che non prevede l'obbligo di riscatto, ma solo un diritto a cifre già fissate con la Roma: 16 milioni il prossimo anno, 13 nel 2021. Tutto in standby al momento, Nzonzi è finito fuori rosa per motivi disciplinari.