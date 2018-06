Dichiarazioni clamorose di James Pallotta, presidente della Roma, nella sua visita di piacere a Napoli. Il numero uno giallorosso ha pranzato al rione Sanità e ha rilasciato alcune dichiarazioni importanti sul mercato in entrata e in uscita, ai microfoni di AreaNapoli.it:



SU ALISSON - "Napoli? No, De Laurentiis non vuole spendere tutti questi soldi. Alisson costa tanto, servono 78 milioni di euro, è vicino al Real Madrid"



SU NAINGGOLAN - "Andrà all'Inter"



Poi è arrivata la rettifica ad alcuni siti di Roma: "Risposte sarcastiche alle domande di alcuni tifosi presenti in un ristorante, sui rumors di mercato di questi giorni. Solo un gioco, nulla di concreto". Ma ormai il dado è tratto.