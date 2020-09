Prosegue il braccio di ferro tra Roma e Manchester United per il ritorno in giallorosso del difensore Chris Smalling. Il centrale inglese non ha preso in considerazione, per ora, le altre offerte pervenute perché vuole tornare a tutti i costi nella Capitale. C'è ancora distanza tra l'ultima offerta della Roma, 14 milioni di euro, e la richiesta di 20 dei Red Devils, ma con i soldi della cessione di Schick al Leverkusen la situazione può evolversi positivamente nei prossimi giorni.