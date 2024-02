Roma, col Feyenoord torna Dybala. E Ndicka scalda i motori

Dopo la vittoria contro il Frosinone la Roma è scesa subito in campo ieri mattina per la seduta di scarico. ll turnover attuato domenica scorsa ha permesso a De Rossi di far riposare alcuni elementi in vista della sfida decisiva di giovedì. Contro la squadra laziale non ha preso parte alla gara Dybala, mentre è stato risparmiato un tempo a Pellegrini, Lukaku e Llorente. Tutti utilizzabili dal primo minuto giovedì col Feyenoord. Ritorno anche in gruppo previsto oggi anche per Ndicka dopo la vittoria in coppa d'Africa.