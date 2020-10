Dopo i 9 cambi di ieri Fonseca contro il Milan lunedì sera tornerà a schierare tutti i titolari a disposizione. In porta Mirante e di fronte a lui Kumbulla, Mancini e Ibanez a meno che Smalling non riesca in extremis a recuperare dalla distorsione al ginocchio. Le speranze per l'inglese sono poche, ma potrebbe farcela almeno ad andare in panchina. A centrocampo ecco Veretout mentre in attacco ci saranno Pedro, Mkhitaryan e Dzeko.