In campionato tornano tutti i titolari. Domenica alle 18 col Verona Mourinho non dovrebbe riservare sorprese. In porta sempre confermato Rui Patricio, a destra è da valutare Karsdorp che ieri è uscito nell'intervallo per un leggero affaticamento, al suo posto può essere impiegato Ibanez mentre a sinistra torna Vina con la coppia di centrali che, nel caso in cui l'olandese dovesse recuperare, sarebbe composta da Ibanez e Mancini. A centrocampo si ricompone il duo Veretout-Cristante, così come la trequarti vedrà i titolarissimi Zaniolo-Pellegrini-Mkhitaryan. Spazio in attacco a Tammy Abraham che dopo il primo gol all'Olimpico vuole continuare a trascinare la Roma a suon di reti.