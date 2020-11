Sarà unasempre più alla portoghese.che lavorerà a stretto contatto conIl nuovo dg giallorosso sarà. Friedkin ha optato per una delle promesse del calcio dirigenziale mondiale. Un lavoro nell’ombra che ha portato pochi minuti fa al comunicato ufficiale del club giallorosso.“L'AS Roma è lieta di annunciare che è stato raggiunto un accordo per accogliere Tiago Pinto come nuovo Direttore Generale” . Dan Friedkin ha dichiarato: "e, soprattutto, orientata al successo sono coerenti con la nuova etica della Roma. Siamo convinti che la sua notevole energia, i suoi solidi princìpi e la sua capacità di individuare, sviluppare e ottimizzare il profilo dei talenti sosterranno la nostra ambizione di rendere la Roma competitiva per i più importanti trofei italiani ed europei”. Tiago Pinto ha commentato: "Sono lieto e onorato di entrare a far parte della Roma in un momento così entusiasmante per lo sviluppo del Club. Lasciare il Benfica è stata una decisione molto difficile, visto quello che abbiamo raggiunto insieme negli ultimi otto anni, ma entrare a far parte di una Roma in fase di rilancio grazie al dinamismo della nuova proprietà è un'opportunità professionale che non potevo rifiutare. Sper continuare a crescere nello sport che amo".Tiago Pinto, riportando a Dan e Ryan Friedkin e supervisionando tutte le componenti sportive del Club. Se cerchi il suo nome su Google appaiono ricerche correlate a calciatori, ma non a direttori sportivi. Questo perché Pinto è decisamente precoce. Ha solo 36 anni ed è più giovane di molti giocatori, eppure dal 2017 ha ricostruito passo dopo passo il Benfica,e sta costruendo con l’ex Fiorentina una squadra da sogno. Non è abituato a parlare, Pinto. Lo fa pochissimo. Per lui ci sono i fatti e non è un modo di dire: prima del calcio, sempre nel Benfica, ha amministrato la squadra di hockey, quindi quella di volleyball, di futsal e di basket. Trofei ovunque. E dal 2017 ci prova con il calcio: ha preso il posto dell’esperto Coelho (per 14 anni al direzione del club). Ora però è arrivata la chiamata della Roma. E come si fa a dire di no?