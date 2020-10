Nuovo colpo di scena per l'attacco giallorosso. Per la Roma, infatti, si riapre la pista Borja Mayoral. Ieri Zidane ha mandato in campo da titolare Jovic, per la seconda volta di fila, e lo spagnolo è tornato a considerare l’addio al Real Madrid. L’allenatore francese gli aveva assicurato di puntare su di lui e non sul serbo che anzi era stato offerto alla Roma, ma le sue scelte hanno detto il contrario. Mayoral sa che da terza punta avrebbe pochissimo spazio e invece la volontà è solo di giocare con continuità. Come riporta AS, il giocatore classe ’97 ha aperto alla cessione e il suo agente oggi stesso arriverà a Roma per riprendere i discorsi con il club giallorosso. Questo non significa che l’affare andrà sicuramente in porto, ma il progetto capitolino è interessante e l’attaccante è intenzionato a cambiare aria. Tutto ora dipenderà da Zidane e da Jovic qualora il serbo non dovesse accettare la cessione altrove. La Roma per il serbo non è convinta dalla formula del prestito secco.



FORMULA - Il contratto in scadenza 2021 è un fattore che dà molto ‘potere’ a livello decisionale a Borja Mayoral, ma l’opzione più probabile resterebbe quella di un rinnovo per poi andare alla Roma in prestito con diritto di riscatto sui 13 milioni dopo il pagamento di 1 milione per l'oneroso. Alternative ancora in piedi sono quelle di Vlahovic e di Kalinic.