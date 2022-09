Gini Wijnaldum è in Olanda, nella sua Rotterdam, dove sta lavorando con un fisioterapista per recuperare dal suo infortunio. A metà ottobre è previsto il suo rientro a Roma per svolgere una visita di controllo e programmare le ultime tappe del suo rientro, che - al momento - è previsto per gennaio. Il giocatore è in continuo contatto con lo staff medico della Roma e Il tutore che indossa sta aiutando la ricalcificazione della tibia.