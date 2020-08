L'arrivo di Dan Friedkin porterà diverse novità in casa Roma, e la prima potrebbe far particolarmente piacere a Fonseca e ai tifosi. L'intenzione della nuova proprietà infatti è quella di riportare nella Capitale Chris Smalling, che soltanto pochi giorni fa aveva lasciato l'Italia per rientrare al Manchester United dopo il mancato accordo sulla cifra per il suo riscatto. Attualmente sono in corso dei colloqui con il club inglese.