In attesa di ritrovare i giocatori che sono stati impegnati con le rispettive Nazionali, la Roma questa mattina è tornata ad allenarsi a Trigoria in vista della trasferta di Udine. Praticamente out De Rossi e Manolas che hanno svolto individuale, in forte dubbio pure Kolarov, che non ha giocato contro la Lituania per un problema al dito del piede che il serbo si era fratturato qualche settimana fa. E' rientrato in gruppo, invece, Lorenzo Pellegrini che sarà quindi a disposizione.