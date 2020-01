Tra giovedì e domenica la Roma rischia di giocarsi due obiettivi. Fonseca, contro Parma in coppa Italia e Genoa in campionato, però dovrà fare a meno di diversi giocatori tra squalificati e infortunati. Col Parma mancheranno nell'ordine: Zappacosta, Fazio, Santon, Pastore, Kluivert, Mkhitaryan, Dzeko e ovviamente Zaniolo. Col Genoa out pure gli squalificati Florenzi e Kolarov mentre Dzeko tornerà a disposizione.