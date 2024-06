Getty Images

Roma, concorrenza al Milan per Demirovic

10 minuti fa



Tra i tanti nomi sondati in questi primi giorni di mercato c'è anche quello di Demirovic, l'erede di Dzeko con la Bosnia. L'attaccante dell'Augsburg (15 gol e 10 assist quest'anno) assomiglia molto all'ex romanista per fisico e capacità di giocare con la squadra come riporta Leggo. Una caratteristica fondamentale per De Rossi. È assistito dalla ROOF, la stessa agenzia che cura gli interessi di Abraham. Una curiosa coincidenza (o forse no) potrebbe quindi vedere un incrocio interessante con la cessione di Tammy in Premier e l'arrivo del bosniaco a Roma. Su Demirovic c'è pure il Milan, che lo vede come alternativa a Zirkzee. La valutazione è sui 20 milioni.