Non solo la Roma ha iniziato a muovere i suoi passi per Davide Frattesi, centrocampista attualmente in forza al Sassuolo. I primi contatti tra giallorossi e neroverdi non hanno portato gli effetti sperati, almeno per la prossima finestra invernale di mercato. Secondo quanto riportato da Repubblica, per giugno c’è anche l’interesse dell’Inter. Tutto dipenderà dal futuro di Barella – che piace in Premier -.