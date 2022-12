Dopo un avvio di campionato da protagonista, la Roma ha finito il 2022 più a rilendo, con una sola vittoria e cinque punti in altrettante partite. Un cammino che complica i piani di Mourinho che ha dovuto fronteggiare diversi problemi, soprattutto in mezzo al campo. Per questo motivo lo Special One sta puntando forte su Davide Frattesi, giocatore del Sassuolo cresciuto proprio nel settore giovanile giallorosso. Un trasferimento del centrocampista azzurro - già seguito dalla Roma in estate - entro il prossimo 31 gennaio si gioca a 1,75 per i betting analyst di Snai, quota che sale a 1,85 in caso di addio di Marash Kumbulla, difensore albanese finito ai margini del progetto di Mourinho e inseguito da diverse squadre della Serie A.