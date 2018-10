Occhi turchi su Diego Lainez. L’attaccante dell’America è finito nel mirino del Fenerbahce, che da mesi starebbe in trattativa con la squadra messicana. Come riportato dai medi turchi, il primo a spingere per l’arrivo del promettente diciottenne sarebbe Diego Reyes, giocatore arrivato lo scorso anno dal Porto ai “Canarini gialli”. La Roma non resta a guardare, Monchi sarebbe pronto ad avanzare un’altra offerta dopo quella recapitata mesi fa di dieci milioni di euro, ritenuti pochi per il talentino di Villahermosa.