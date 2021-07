C’è un nome che potrebbe fare al caso della Roma: si tratta di Martin Hinteregger, centrale difensivo austriaco mancino, che può giocare anche come terzino. È stato impegnato contro l’Italia all’Europeo, ha 29 anni e gioca nell’Eintracht Francoforte. Tiago Pinto ha avviato i contatti con l’entourage del difensore. L’operazione non è semplice, l’austriaco ha molto mercato, soprattutto in Inghilterra. La sua quotazione, scrive il Corriere dello Sport, si aggira intorno ai 20 milioni.