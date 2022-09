Il mercato della Roma non è ancora finito. I giallorossi stanno lavorando sulle ultime operazioni in uscita per piazzare alcuni giocatori nei Paesi dove la sessione è ancora aperta. Nella giornata di oggi, l'Antalyaspor ha avviato i contatti per Ante Coric, l'anno scorso in prestito allo Zurigo ma ancora di proprietà dei giallorossi.